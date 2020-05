Conor McGregor promete a Mike Tyson que derrotará a Floyd Mayweather

El pelador de UFC, Conor McGregor, quien incursionó en el boxeo hace unos años enfrentando a Floyd Mayweather, fue halagado por Mike Tyson en su podcast llamado Hotboxin’, algo a lo que el artemarcialista mixto respondió con una promesa inesperada.

Tyson elogió “The Notorious” debido a su valentía y resistencia para mantenerse en pie en un deporte que no domina durante 10 rounds contra un pugilista multicampeón como lo es Mayweather.

“Conor McGregor es el único que se merece respeto. Nunca había tenido un combate de boxeo profesional en su vida y resistió diez asaltos con el mejor boxeador de los últimos 100 años. Estuvo 10 asaltos, logró golpes ante el púgil más grande en los últimos cien años. En tu primera pelea resistir 10 asaltos con el campeón más grandes es como si fueras el ganador de la pelea. Debería haber aguantado uno o dos asaltos”, manifestó Mike.

La respuesta del irlandés llegó a través de redes sociales, vía por la que agradeció al legendario boxeador y le prometió que pondría su vida para vencer al pugilista que lo derrotó en su debut en el cuadrilátero.

“Gracias, Mike. Solo sé que, de camino a la inevitable revancha, con el conocimiento que tengo ahora del estilo de Floyd, bajo la tutela de mi entrenador de boxeo de la vieja escuela, resolveré el rompecabezas y venceré a Floyd. Prometo mi vida a que lo haré. Es genial verte de vuelta, Iron Mike”, escribió.

