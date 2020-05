No es por aguafiestas, pero el último tiro de Michael Jordan pudo haber sido foul

Todos tenemos en la cabeza aquel último tiro de Michael Jordan y que le dio el título a los Chicago Bulls en el 98 y si no, solo hay que ver ‘The Last Dance’ para saber de qué hablamos.

La jugada es una de las más icónicas en la historia de la NBA:

El Utah Jazz lideraba el partido por un punto 85-86 faltando 26 segundos en el reloj y con la posesión del balón; Stockton le pasa el balón a Karl Malone en la línea de base, Michael Jordan llega por la espalda, lo despoja del balón y pone el ojo en el objetivo: el sexto título.

Scoop Jackson ( @ibescoopjackson ) explains how Michael Jordan’s “last shot” with the Bulls literally started from the ground up. #Houseof98 pic.twitter.com/8YHl5BqDfF

Jordan recorrió toda la cancha, mantuvo el balón pegado a la línea de banda y arrancó, dio unos pasos hacia el centro, hizo una finta que dejó en el piso a Bryon Rusell y se inmortalizó aún más con una de las imágenes más reproducidas de todos los tiempos.

Sin embargo, hay quienes aseguran que la jugada fue ilegal y que Michael empujó a Bryon de la cadera para sacarlo de balance, por ello terminó en el piso… ¿puede ser?

This "Last Dance" Documentary taught me one thing. From Michael Jordan's behavior toward other player, he definitely pushed off on Byron Russell in the last shot in Utah. pic.twitter.com/VrwVzytyEC

— RawHouseLLC (@RawHouseLLC) May 11, 2020