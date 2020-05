35,000 tests de coronavirus de Florida eran falsos: miles podrían estar contagiados y no saberlo

El hospital que compró las pruebas se está poniendo en contacto con los afectados

Los resultados de más de 35,000 pruebas de COVID-19 ordenadas por un sistema de atención médica con sede en Florida y realizadas por un laboratorio externo no son confiables, y la mayoría de las pruebas se realizaron en ese estado, según dio a conocer la compañía el sábado.

AdventiHealth, un sistema de atención médica basado en la fe, dijo que la situación ha creado “demoras inaceptables”. En un comunicado, AdventHealth no mencionó el laboratorio externo. Las pruebas fueron una mezcla de resultados positivos y negativos, y algunas pruebas que aún no habían sido devueltos.

“Si bien trabajamos con éxito con muchos otros laboratorios en varios estados para proporcionar pruebas de COVID-19 para nuestras comunidades, hemos rescindido nuestro contrato con este laboratorio en particular y compartimos la decepción y la frustración que esta situación ha creado. Lamentamos profundamente las molestas y la incertidumbre que ha causado”, dijo Terry Shaw, presidente de AdventHealth.

La compañía notificará a los pacientes afectados con una carta y una llamada telefónica.

“Los equipos de nuestra organización están trabajando las 24 horas del día para remediar la situación”, explicó Daryl Tol, presidente de AdventHealth en Florida central. “Asumimos nuestra responsabilidad de salvaguardar a todos los que nos confían su cuidado muy en serio”, agregó.

Se calcula que unas 25,000 de las pruebas poco confiables se realizaron en el área central de Florida.