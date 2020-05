“Podría romperme una costilla”: El temor del próximo rival de Mike Tyson

Después de sorprender a propios y extraños con un video de su poderoso entrenamiento, Mike Tyson anunció su regreso al ring a los 53 años para una pelea de exhibición benéfica, para la cual está buscando rival y todo parece indicar que Shannon Briggs está muy cerca de ello, aunque le tenga miedo a Iron Mike.

En una entrevista con Sirius XM, Bragg declaró que van muy adelantadas las pláticas con el equipo de Tyson para ser el rival en su regreso pero tiene miedo de la pegada del ex campeón de los pesos pesados: “El dinero está ahí, el dinero está casi ahí, no puedo decir mucho más, lo dejaré así. Esto es para caridad, esta es una exhibición, quiero que la gente entienda. Todos sabemos que es una exhibición, veremos lo que queda en el tanque. Es por caridad, será divertido, pero estamos hablando de Mike Tyson, naturalmente golpea fuerte, así que podría golpearme y romperme una costilla. Tenemos que estar completamente preparados”.

🎙️"The money is there … the money is almost there. I'll leave it at that." — @TheCannonBriggs updates @BoxingwithAk and @TheBoxingBully on a potential exhibition fight with #MikeTyson 🔊@DAZN_USA

