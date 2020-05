California anuncia modificaciones a la orden de cuarentena aputnando hacia la normalidad

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció un nuevo criterio para flexibilizar las restricciones de la cuarentena y permitir el reinicio de actividades a lo largo de todo el estado teniendo en cuenta un enfoque local.

“Con efecto inmediato pero a su propio ritmo” es como ha definido el gobernador Newsom esta nueva modificación de las guías para la reapertura y recuperación económica del estado. “53 de los 58 condados son elegibles para seguir adelante con esta nueva fase”, agregó el gobernador.

Governor @GavinNewsom announced new criteria counties must meet to move ahead including:

🏥Hospitalization rates that don't increase more than 5% over 7 days

📉Less than 25 #COVID19 cases per 100k residents over the last 14 days

