¿Cómo podemos tratar cortes y raspaduras desde casa?

Es común sufrir lesiones leves que causen raspaduras o cortes, es por eso que es importante saber cómo curarlos

Los niños son propensos a caídas, y por lo tanto sufren golpes o lesiones que provocan raspaduras y cortes. Si bien para ellos esto puede ser una situación angustiosa, y para algunos padres también lo es, existen formas sencillas para curar estas heridas.

De acuerdo a la organización Healthy Children, el proceso para curar una lesión leve es sencillo. Siempre que lo hagamos con seguridad y le transmitamos confianza al herido.

Cómo tratar los cortes y raspaduras

Muchos de los sangrados se pueden detener con tan solo presionar de forma directa usando un paño limpio o una gasa. Sin embargo, es posible que el sangrado no se detenga inmediatamente.

Pues bien, para evitar esto, debes dejar presionada el área afectada por lo menos unos 10 minutos. No retires el pañuelo durante este tiempo para revisar la herida, si no, no se detendrá el sangrado.

Lavar

Luego de que se haya detenido, debes lavar la herida con agua y jabón por lo menos durante 5 minutos. El lavado debe ser suave. La limpieza también es importante para disminuir las probabilidades de infección. Además, evitará las manchas oscuras que se originan debido a la suciedad que se queda en la piel.

Desinfectar

El lavado disminuye la probabilidad de infección. Sin embargo, después de este, es necesario aplicar un ungüento con propiedades antibacteriales para evitar cualquier complicación. También permitirá que la herida se mantenga húmeda. Luego, procede a cubrirla con gasa o con vendaje limpio y seco.

Esto funcionará cuando las heridas son superficiales. Sin embargo, si las heridas son más graves y tienen alrededor de media pulgada de abertura, o si la hemorragia es intensa, es indispensable llevar al niño al hospital para que reciba sutura.

Existen tres formas de tratar las heridas abiertas. La más conocida es la sutura, pero también está el uso de tiras estériles, que son angostas y se ponen sobre la herida, cuando el corte no es tan profundo; y el pegamento para la piel, que se usa con heridas rectas y que no estén abiertas.

Sin embargo, siempre debe ser un especialista quien indique qué tipo de procedimiento utilizará para que la herida no genere algún otro problema de salud.