Trump revela que está tomando hidroxicloroquina, un medicamento no recomendado para prevenir el coronavirus

El presidente Donald Trump dijo este lunes que está tomando hidroxicloroquina para prevenir el coronavirus. El fármaco, que ya el mandatario ha promocionado en otras ocasiones, no solo ha resultado ser inefectivo sino que, además, podría ser peligroso.

“Lo estoy tomando“, dijo Trump durante una mesa redonda con ejecutivos de restaurantes en la Casa Blanca. “Espero que den una respuesta. Pero creo que se debería permitir a la gente” hacerlo, añadió.

La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés) ha advertido de los riesgos que puede suponer el consumo de hidroxicloroquina y cloroquina para tratar COVID-19. Ambos medicamentos, empleados para combatir la malaria, pueden ocasionar problemas del ritmo cardíaco si se utilizan fuera de los hospitales o ensayos clínicos.

“No se ha probado que la hidroxicloroquina y la cloroquina sean seguras y efectivas para tratar o prevenir COVID-19“, advirtió FDA. Ambos pueden causar ritmos cardíacos anormales y una frecuencia cardíaca peligrosamente rápida, según un comunicado de la agencia.

Trump dijo que ha estado tomando el fármaco todos los días durante aproximadamente una semana y media y, aunque el doctor de la Casa Blanca no se lo recomendó, sí que lo ofreció, según el propio presidente.

Dos estudios observacionales recientes en pacientes con coronavirus sugieren que el fármaco tiene poco impacto para tratar la enfermedad y que no reducen las complicaciones derivadas de ella o la probabilidad de muerte.

Sin embargo, el presidente ha publicitado el medicamento durante semanas durante las sesiones informativas de la Casa Blanca. Su Administración almacenó 29 millones de dosis del fármaco en los inicios de la pandemia.

El anuncio del presidente ha ocasionado críticas en diferentes sectores. Incluso desde Fox News, el conductor Neil Cavuto arremetió contra Trump y se dirigió a la audiencia que “si estás entre la población de riesgo y estás tomando [hidroxicloroquina] como tratamiento preventivo, te matará“.

Fox News's Neil Cavuto is stunned by Trump's announcement that he's taking hydroxychloroquine: "If you are in a risky population here, and you are taking this as a preventative treatment … it will kill you. I cannot stress enough. This will kill you." pic.twitter.com/e6D5alfAgc

— Aaron Rupar (@atrupar) May 18, 2020