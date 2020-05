Carlos Vela y Raúl Jiménez donaron sus “últimas” camisetas para apoyar a familias hispanas

View this post on Instagram

¡Participa y ayuda a las familias hispanas durante la pandemia de COVID-19 en #UnidosConPasión y sé parte de esta iniciativa! “The Univision Foundation” recaudará fondos para las familias más necesitadas 👏🏽 El jersey que donará @raulalonsojimenez9 es de su último juego como 🦅