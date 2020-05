Así se vivió el cumpleaños de Admari López entre globos, rosas, pancartas y vehículos en caravana 

UN CUMPLEAÑOS QUE JAMÁS OLVIDARÉ 💕

Hola Hola les prometo que este cumpleaños fue único y especial, jamás lo olvidaré. Infinitas gracias a todos los que hicieron parte de esta caravana cumpleañera en la que hubo mucho cariño, risas, saludos y buenas vibras. Quería compartirles un poco de lo que viví afuera de casa y quién adivina cuántos carros llegaron a casa??? Los quiero!

