Con máscara y machete ladrón robó un banco en Queens, cual película de Hollywood

Un hombre enmascarado y portando lo que pareció ser un machete, robó un banco en Ozone Park el lunes y sigue en libertad.

La tarde del 18 de mayo, un hombre de unos 40 años ingresó al Valley National Bank, ubicado en 107-01 Liberty Ave., blandió un “cuchillo de machete” y exigió dinero, dijo un portavoz de la policía.

El asaltante puso el arma en el cuello del gerente del banco, después de que un cajero rechazó sus demandas de efectivo.

Esta vez, el cajero cumplió, colocando alrededor de $2,300 dólares en un sobre. El ladrón huyó y fue visto por última vez con gafas y un sombrero rojo, según la policía de Nueva York.

No se han realizado arrestos y la investigación está en curso. No se han divulgado fotos del sospechoso.

“Eso fue bastante audaz por parte del empleado”, dijo una fuente policial sobre el intento del cajero de negarse a entregar dinero, citó New York Post.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

