Duelazo: Rodolfo Pizarro y Raúl Jiménez definirán quién es el mejor en un partido amistoso en el FIFA 20

Dos de los mejores futbolistas mexicanos del momento, Rodolfo Pizarro y Raúl Jiménez, del Inter de Miami y el Wolverhampton, respectivamente, representarán a sus clubes en un duelo peculiar y sin precedentes para un equipo de la MLS, ya que por primera vez una escuadra estadounidense se medirá a una de la Premier League en la consola de videojuegos.

Recordemos que hace poco Pizarro disputó y ganó el torneo de FIFA 20 del Stream Aid 2020 de Twitch, un evento que recaudó 2.7 millones dólares para el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud.

Del otro lado de la cancha estará Jiménez, quien pasa por su mejor momento en la primera división inglesa, pero que como videojugador aún es una incógnita, ya que pese a que el Wolverhampton es el campeón de la ePremier League, no fue él quien estuvo manejando al equipo, sino su compañero Diogo Jota. Ya veremos si como mete goles en la cancha también lo hace en la consola.

El encuentro con sabor mexicano se celebrará el próximo sábado 23 de mayo a la 1 pm ET / 10 am PT y será transmitido en vivo por TUDN, al igual que a través de las plataformas digitales de ambos equipos.

Our first International eFriendly! 🙌#InterMiamiCF's @Rpizarrot vs. @Wolves' @Raul_Jimenez9. An all 🇲🇽 clash coming at you on May 23 at 1pm ET.

» https://t.co/10Xw5ksypG

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 20, 2020