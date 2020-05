La esposa del jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles se fue de “mini vacaciones” a Arizona en medio de la pandemia

CBS tuvo acceso a unas fotografías y vídeos publicados la semana pasada por la esposa del jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Cindy Moore, mientras estaba en Arizona.

La esposa del jefe de LAPD, Michel Moore, publicó en sus redes sociales diversas imágenes con mensajes como: “No puedo creer que hicimos un viaje por carretera a Arizona para hacernos el manicure y pedicure. Días divertidos haciendo cosas ‘normales’”, las imágenes habrían sido borradas del perfil de Cindy, sin embargo, CBSN tuvo acceso a ellas antes de que eso pasara.

As health officials continued to urge people to stay at home and avoid unnecessary travel during the coronavirus pandemic, a Facebook post appeared to show the wife of Los Angeles police Chief Michel Moore vacationing in Arizona https://t.co/2ZIsud8wkj

Las imágenes obtenidas por el mencionado medio, muestran a la esposa del jefe de LAPD haciendo ski acuático, comiendo en un restaurante junto con amigos y en un salón de uñas.

Desde inicios de la cuarentena, el mismo jefe de LAPD, Michael Moore le ha pedido a los angelinos no viajar si no es necesario y cumplir la orden de cuarentena.

Another beautiful So Cal day. Grateful for our community respecting the Safer at Home restrictions on our beach line. Our people are there to engage, educate and enforce (if we must). Thankfully that last part hasn’t been needed. #InThisTogetherLA pic.twitter.com/72YKJibx38

— Chief Michel Moore (@LAPDChiefMoore) May 16, 2020