LeBron James se une a Adam Sandler para hacer una película

LeBron James se ha asociado con uno de los iconos más grandes de la comedia para producir una película.

James y su socio comercial Maverick Carter producirán la película de Netflix llamada “Hustle”, protagonizada por Adam Sandler.

Según el sitio Collider, Sandler interpretará el papel de un cazatalentos estadounidense de baloncesto que fue despedido de la NBA pero intenta regresar cuando encuentra un jugador talentoso en el extranjero.

Adam Sandler inks deal to star in a Netflix hoop film produced by LeBron James 🏀

He will play a recently fired basketball scout who discovers a once in a generation player overseas. Sandler then plots a way to bring him to the NBA

(via @Variety | https://t.co/0s0lvQSbyi) pic.twitter.com/bRXQtJGLzc

— Fandom (@getFANDOM) May 18, 2020