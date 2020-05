Miles de evacuados en un área de Michigan después de la rotura de dos represas

Dos represas sufrieron roturas tras varios días de lluvias el martes y causaron inundaciones que forzaron la evacuación de unas 10,000 personas en un área del estado de Michigan, donde la gobernadora dijo que un área podría estar “bajo aproximadamente 9 pies de agua” por la mañana.

Por segunda vez en menos de 24 horas, a las familias que viven a lo largo de dos lagos y un río se les ordenó el martes que salieran de sus casas.

