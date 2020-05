Acusan a hispana de matar a su esposa a golpes en Nueva Jersey, luego de alabarla en Facebook

Mayra Gavilanez-Alectus está siendo solicitada como sospechosa de haber causado la muerte a golpes de su esposa Rebecca Gavilanez-Alectus (32), quien fue encontrada sin vida el domingo en una habitación del apartamento de la pareja en Brick, Nueva Jersey.

La sospechosa de 48 años supuestamente golpeó hasta la muerte a su esposa con un enfriador de vino, anunciaron fiscales del condado Ocean y la policía de Brick Township.

Una autopsia realizada al día siguiente determinó que Rebecca Gavilanez-Alectus murió por homicidio, dijeron las autoridades.

“La investigación reveló además que en la comisión del asesinato se utilizó un recipiente cilíndrico para enfriar vino”, se lee en la declaración conjunta.

“Las lesiones sufridas por Rebecca Gavilanez-Alectus fueron consistentes con la implementación de este artículo. La investigación adicional determinó finalmente que Mayra Gavilanez-Alectus, de hecho, causó la muerte de la víctima”.

Mayra Gavilanez-Alectus, quien no estaba bajo custodia hasta la mañana del miércoles, es buscada como fugitiva por cargos de homicidio y posesión ilegal de un arma, dijeron las autoridades.

La mujer huyó del apartamento de la pareja después del homicidio, dijo un portavoz de la Fiscalía a Asbury Park Press.

Apenas una semana antes del crimen, Mayra Gavilanez-Alectus elogió a su pareja en una publicación bilingüe en Facebook del Día de las Madres, agradeciéndole las “formas incontables” en que mejoró su vida, intercalando frases en inglés y español.

“Mi amor, gracias por todas las innumerables formas en que haces que esta pequeña familia loca (…) y mi vida entera mejoren con cada momento”, decía la publicación. “[Estoy] realmente bendecida de que seas mi esposa (…) Te amo preciosa”.

