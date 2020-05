AMLO ofrece créditos a microempresarios, unos lo rechazan

El mandatario ofrece $1,000 dólares para paliar la crisis por coronavirus, pero algunos lo consideran insuficiente

MÉXICO – Ante la crisis del coronavirus que obligó a frenar las actividades no escenciales en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció créditos a microempresarios y negocios familiares para paliar la situación económica.

El programa federal llamado “Crédito a la palabra”, otorga a través del Instituto Mexicano del Seguro Social un préstamo de 25,000 pesos (unos $1,090 dólares).

El programa también contempla a las trabajadoras del hogar que se hayan quedado sin trabajo por la crisis desatada por la epidemia del coronavirus.

De acuerdo al IMSS, hasta la fecha se han registrado 2,685 solicitudes de del hogar e independientes, de los que hay unos 46,000 posibles beneficiarios.

Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS recordó que el programa estará vigente hasta el 15 de junio.

Precisó que del total de solicitudes, 1,655 son de trabajadoras del hogar y 1,030 trabajadores independientes. La edades de los interesados oscila entre los 51 a los 60 años.

La cantidad ha sido para unos un alivio en estos tiempos de coronavirus, pero para otros microempresarios no es suficiente y urgen mayor apoyo al sector productivo del país.

Para Isaac Labra, quien tiene una fabrica de uniformes, los $1,000 dólares no le sirve para nada y decidió no solicitar el préstamo ofrecido por el gobierno de López Obrador, ya que es tan poco el dinero y tan grande la responsabilidad para pagarlo.

“Si me llego a retrasar con las cuotas y luego me llego a retrasar con un préstamo que no es significativo, corro más riesgos que beneficios”, declaró a Noticieros Televisa. el microempresario en el estado de Morelos.

Labra se dedicaba a fabricar ropa, pero tuvo que dar un giro a su empresa por la crisis del coronavirus y ahora realiza cubrebocas y uniformes médicos. De esa forma pudo conservar la planata laboral, que tiene más de 100 personas.

Otra microempresaria que decidió no solicitar el préstamo es Dunia Ocegueda.

“Con 25 mil pesos no alcanzamos ni a cubrir una nómina, no alcanzamos a pagar Infonavit, no alcanzamos a pagar impuestos entonces no lo veo como un apoyo. No tenemos ventas, no tenemos producción pero sí tenemos las obligaciones que tiene una empresa, entonces estamos por el momento cerrados”, declaró la microempresaria a Noticieros Televisa.

Así como ellos otros pequeños comerciantes han decidido no aceptar el Préstamo a la palabra.