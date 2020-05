Mauricio Ochmann habla sobre si hubo un tercero en discordia en relación con Aislinn Derbez

La pareja lleva una relación cordial a pesar de que ya no están juntos

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez anunciaron su separación este año sorprendiendo a todos sus seguidores. Al momento de su distanciamiento había rumores de infidelidad y que hubo un tercero en discordia.

Tras los rumores alrededor de alejamiento, Ochmann confiesa que es lo que opina sobre todo lo que se habla de su matrimonio.

“De entrada me da un poco de risa y un poco de no manches hasta dónde se meten y lo que pueden inventar. No hay sangre, no hay traición, no hay culpables”, dijo el actor al programa “Hoy”.

Ochmann también dijo que se separaron justo al momento de que su relación se fracturara aún más.

“Hay tantos ejemplos de tantos matrimonios y parejas que… viven infelices toda su vida”, continuó. “Nosotros siempre nos prometimos que eso no nos iba a pasar, que, al contrario, siempre íbamos a poner el bienestar común primero y así lo hemos hecho y ella está feliz y yo también, nos adoramos y la bebé también está feliz. Entonces podemos convivir como familia sin ningún problema”.