Protesta contra el confinamiento por COVID-19 en San Clemente termina con arrestos

Alguaciles del Sheriff del condado de Orange en California arrestaron al líder de una protesta y a varios de sus seguidores el jueves en San Clemente y emitieron una orden de dispersión de la protesta.

Hasta 200 personas llegaron al lugar para protestar contra las cercas que impiden el estacionamiento en la playa de la ciudad, según los funcionarios del Departamento del Sheriff del Condado de Orange.

La protesta ocurrió en un estacionamiento del muelle y la mayoría de los manifestantes se comportó pacíficamente.

Most protestors in San Clemente today were peacefully exercising their first amendment rights. We estimate that at the height of the protest there were approximately 200 people.

Pero los organizadores de la protesta habían pedido un acto de desobediencia civil y reclutaron a personas para desmantelar las barreras que impiden el parqueo de vehículos.

Al menos ocho personas fueron arrestadas por intentar derribar las cercas del área de estacionamiento, según las autoridades. Los nombres de los arrestados aún no han sido revelados.

We appreciate the support of the community as we defend the rights afforded to us by the constitution and uphold the law. pic.twitter.com/VnHJfAIsws

— OCSD – San Clemente (@OCSDSanClemente) May 21, 2020