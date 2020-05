Qué debes hacer para evitar que tu hijo pequeño se asfixie con la comida

En Estados Unidos, 34 niños al día son ingresados en urgencias por atragantarse con comida, y un niño pierde la vida cada cinco días

Entre las tragedias que pueden marcar para siempre la vida de un padre, está la de perder a su hijo pequeño por asfixia con comida. Momentos desesperantes, de miedo, de angustia, de impotencia se viven a diario entre quienes no alcanzan a salvar la vida de un menor después de que un trozo de comida se haya quedado atorado en su garganta.

En Estados Unidos, 34 niños al día son ingresados en urgencias por atragantarse con comida, y un niño pierde la vida cada cinco días. El sesenta por ciento de estos incidentes ocurren en niños menores de 6 años.

Y desde luego el problema es más serio que estas cifras, ya que muchos niños que se ahogan nunca van al hospital, además de que estos números en este estudio no incluyeron incidentes de asfixia no relacionados con la comida. Por eso los expertos compartieron pautas inteligentes para implementar hoy en día para bebés, niños pequeños y preescolares.

Insista en una buena postura. Sentarse en una silla alta o en un asiento elevado con un respaldo firme es excelente, pero para que su hijo coma con seguridad, sus pies también deben descansar sobre algo, incluso si es solo una caja de cereal pegada a su silla alta.

Proporcione utensilios. Los tenedores y cucharas ayudan a los niños pequeños a comer despacio porque son difíciles de usar. Comer con las manos hace que sea fácil para un niño meterse demasiada comida a la vez. Y, por supuesto, observe a su hijo cuidadosamente mientras come, independientemente del tipo de utensilio que esté utilizando o no.

Sirva las salsas a un lado. Cuando el guacamole o el hummus se unen con una galleta o chip seco, ayuda a que la comida se deslice un poco más fácilmente.

Enseñe a su hijo a no hablar con la boca llena. Los niños tienen más probabilidades de respirar los alimentos de esa manera. Incluso un niño muy pequeño puede aprender a levantar un dedo cuando está comiendo para demostrar que necesita un minuto. Esto también la ayudará a aprender un ritmo lento y natural de comer.

Limite las distracciones. No comer delante de una pantalla. Tenga un horario de comida designado y siéntese para ello.

Ten cuidado en el auto. El movimiento irregular puede empujar demasiada comida por la garganta cuando su atención está en el camino en lugar de en su hijo. De ser posible, es mejor no ofrecer alimentos mientras el auto está andando.

Prepare la comida con cuidado. Los niños pequeños todavía están aprendiendo a comer. A los 18 meses, tienen molares para ayudar a masticar y moler alimentos, pero no son profesionales para hacerlo. De hecho, los niños realmente no dominan la masticación hasta los 4 años. Incluso si un niño hace todo lo posible por toser un pedazo de comida demasiado grande por su cuenta, es posible que no pueda sacarlo.

Los alimentos que son redondos y duros, pegajosos y pegajosos, o secos y difíciles de manipular con lenguas pequeñas pueden alojarse en las vías respiratorias inmaduras. La lista de peligros de asfixia de la Academia Estadounidense de Pediatría incluye: caramelos duros o pegajosos, perritos calientes, trozos de carne, trozos de verduras crudas, nueces y semillas, trozos de queso, trozos de mantequilla de maní, palomitas de maíz, uvas enteras y chicle.

Si bien algunos alimentos, a saber, dulces duros, nueces, semillas, zanahorias crudas y palomitas de maíz, deben evitarse por completo, pueden convertirse en un refrigerio seguro alterando el tamaño (apunte a trozos del tamaño de un guisante) o la textura (mantenga todo blando).

Si está haciendo el destete, corte los alimentos en trozos del largo y ancho de un dedo meñique adulto, y asegúrese de que sea lo suficientemente suave como para aplastarlo fácilmente entre el pulgar y el índice.