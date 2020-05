Son igualitos: “Gemelo” de Carlos Vela vuelve a ser noticia por fracturarse entrenando

Steeven Saba, el jugador haitiano del Montreal Impact, quien también es conocido por ser el “hermano gemelo perdido” de Carlos Vela, fue noticia este jueves, debido a que se lesionó entrenando antes de la reanudación de la MLS.

Según confirmó el club de la liga estadounidense a través de un comunicado, el internacional por la Selección de Haití será baja entre 8 y 12 semanas por por una fractura en el pie izquierdo que sufrió cuando corría cerca de su casa.

En el documento se especifica que el jugador sufrió la lesión mientras corría como parte de su rutina en una zona cercana a su casa en Montreal.

Montreal Impact's Haitian international Steeven Saba has broken his left foot going for a jog around his neighbourhood. The Impact are one of six MLS clubs still not able to get back to training at their own facility. He's going to be out for 8 to 12 weeks. Poor guy. #IMFC #MLS

