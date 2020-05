Eugenio Derbez le confiesa a su hija Aislinn que no quería tenerla

El actor confesó que en su vida su hija mayor es la persona que lo tiene más controlado y que incluso es como una mamá para él

“Eres lo mejor que no quería que me pasara”, le dijo Eugenio Derbez a su hija Aislinn. El actor mexicano conversó íntimamente con su hija mayor para el podcast que ésta comparte también a través de YouTube.

La joven actriz le preguntó directo y claro qué significó para él convertirse en padre siendo tan joven, con tan sólo 23 años de edad. Eugenio fue honesto y le dijo que no fue fácil, sobre todo porque él no quería ser padre, no pensaba en hijos y sintió que tanto su vida como sus sueños de superación se verían coartados ante su inesperada paternidad.

Ante las palabras de su padre la actriz en ningún momento se inmutó o llego a verse insultada, al contrario. Aseguró que aún cuando su mamá le recalcaba -cuando ella era todavía era pequeña- que su padre no quería que ella naciera, Aislinn entendía la forma de pensar de su progenitor. “Yo decía ‘pues claro, cómo iba a quererme si aún no me conocía'”, expresó.

Aislinn también le confesó que ella siempre ha sentido que ella es la que tiene que cuidar a su padre. Ante sus palabras el actor sólo pudo sonreír asintiendo, ya que según sus palabras: “Siempre me traes cortito. Eres como mi mamá. Tú eres más mamá que mi mamá”.

Aquí la conversación completa entre Eugenio Derbez y su hija Aislinn.