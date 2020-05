Un torneo más sin poder cantar victoria: Cruz Azul, el amo de las maldiciones

La máquina tenía todo para coronar una buena temporada y esta vez un factor externo lo impidió

Lo del Cruz Azul ya es de risa: 22 años sin poder conseguir el ansiado campeonato de Liga, pasando por cualquier cantidad de humillaciones y hasta con un término popular creado y utilizado en su honor: cruzazulearla.

🚨🚨 ES OFICIAL: Lo sentimos Cruz Azul, la Liga Mx acaba de anunciar la SUSPENSIÓN del Clausura 2020 https://t.co/qBWnwlvKYO — Sopitas (@sopitas) May 22, 2020

Esta vez, el Cruz Azul parecía diferente, un equipo compenetrado que Robert Dante Siboldi ahora sí tuvo tiempo de trabajar para hacerlo un equipo contendiente.Quizás el más contendiente pues se encontraban en primer lugar de la tabla, 7 partidos ganados de 10 jugados, una victoria ante su bestia negra, el América y todo iba viento en popa.

Ahora, la temporada se canceló y la máquina no pudo coronar lo que iba siendo una gran temporada y, seamos honestos, una no muy buena para los demás contendientes, esta vez, el Cruz Azul lo tenía todo, pero una vez más, no pudo pasar.

Además, justo hoy, el día de su aniversario 93.

¡LA MÁQUINA ESTÁ DE FIESTA! 🎊 Tal día como hoy, pero de hace 93 años, se fundó uno de los clubes más importantes del futbol mexicano: el Cruz Azul. 🔷🚂 ¡El que nació grande! ¡El equipo que está para ser campeón! 🤩 ¡Feliz cumpleaños, @CruzAzulCD! 💙https://t.co/pfff5T0fPJ pic.twitter.com/hTMAlOfLUZ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 22, 2020

¿Qué pasará con la máquina? Deberán mantener el grupo unido y trabajando par mantener el buen nivel. Conociendo las metodologías de Siboldi no duden que vuelvan para el Apertura 2020 todavía más compenetrados y listos para que este año sí termine por ser el bueno.