Abuelos están muy lejos de volver a cuidar de sus nietos

Especialistas han recomendado que todas las personas en situación vulnerable no bajen la guardia hasta que se encuentre una cura

Por ser parte del grupo más vulnerable frente al Covid-19, y por todavía no aprobarse una vacuna, los adultos mayores no tendrán la oportunidad de volver a estar cerca de sus nietos pequeños o cuidarlos en muchos tiempo, esto porque sigue siendo claro que los niños sí pueden ser portadores y no tener un solo síntoma que les afecte.

Justo ahora que los abuelos veían cerca el fin de la cuarentena, especialistas de la UNAM consideran que los adultos mayores no podrán cuidar a sus nietos ni ahora ni en mucho tiempo, esto porque la mayoría de los menores de edad contagiados con coronavirus experimentan síntomas atenuados de la enfermedad, y por ello es muy sencillo transmitir el virus en ciertos grupos demográficos.

“En algún punto volveremos a nuestra cotidianidad y perderemos el control brindado por las cuarentenas, por lo que diabéticos, hipertensos, asmáticos o gente con un sistema inmune comprometido, afecciones respiratorias crónicas o de la tercera edad no podrán estar a cargo de un niño. Desafortunadamente, esto incluye a los abuelitos”, dijo Guadalupe Miranda Novales, profesora de Infectología en la Facultad de Medicina de la UNAM.

Una encuesta elaborada por la empresa thyssenkrupp Home Solutions ha revelado que el 72% de las personas mayores de 65 años aseguran que lo que más ha echado de menos durante las semanas de confinamiento ha sido a su familia y, de modo especial, a los nietos. El reencuentro familiar, ha sido lo más deseado por nuestros mayores, muy por encima de otros anhelos como la posibilidad de pasear al aire libre (63%) o ver a sus amigos (52%).

“La crisis del coronavirus, el encierro, el aislamiento de la gente y los malos datos que daban cada día por la televisión, han provocado tristeza y añoranza en muchos de nuestros mayores”, mencionó Belén Galán, directora de Marketing y Comunicación de la citada compañía.

En Estados Unidos, de a poco se han ido levantando las medidas de distanciamiento social, por ello especialistas han recomendado que todas las personas en situación vulnerable no bajen la guardia hasta que se encuentre una cura, y por el momento, los abuelos no queden a cargo de sus nietos.