Memorial Day: Cómo el Cementerio Nacional de Arlington honra a los caídos en medio de la pandemia de coronavirus

El Día de los Caídos es más que el comienzo no oficial del verano: es un día para recordar a los miembros del servicio militar que han hecho el máximo sacrificio por nuestra libertad.

El presidente del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, invitó a CBS News al Cementerio Nacional de Arlington para presenciar la colocación de banderas en las tumbas de los héroes de la nación.

Es una tradición en el Cementerio Nacional de Arlington: los soldados de “la vieja guardia” honran a los caídos en Memorial Day con 240,000 banderas, una para cada lápida.

“Para las familias de los caídos, todos los días son Memorial Day”, dijo Milley a CBS News. Pero señaló que hay algunas diferencias este año, incluido que la Vieja Guardia ahora está usando máscaras.

“Hemos estado en una situación muy difícil con el coronavirus“, dijo Milley, y agregó: “Usted y yo no tenemos máscaras debido a la naturaleza de esta entrevista, pero usted y yo nos presentamos con máscaras y nosotros terminaremos con máscaras”.

El cementerio estará cerrado al público este año, pero las familias de los caídos pueden visitarlo.

Arlington National Cemetery remains open only to family pass holders during the Memorial Day weekend from 8a to 5p. There are no current plans to change our status prior to Memorial Day. 1/ https://t.co/TjMrU4F15V

Milley dijo que los cambios son un frente en el esfuerzo contra un tipo diferente de enemigo. “Lo que ves aquí en Arlington es un gran sacrificio”, dijo, y agregó: “Pero estamos en un tipo diferente de conflicto con el virus, pero prevaleceremos”.

As Memorial Day approaches, we invite you to join in our virtual commemorations as we share photos, video and stories of the cemetery and those who rest here. We have resources including materials from our forthcoming Education Program available online: https://t.co/uvrGGxurIV pic.twitter.com/qPI1GmQ1UM

— Arlington National Cemetery (@ArlingtonNatl) May 19, 2020