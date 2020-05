5 hechos sobre los cigarrillos electrónicos

Contenido Patrocinado

Existe mucha desinformación sobre los cigarrillos electrónicos y el vapeo. A continuación encontrarás cinco datos que cuentan la verdad sobre los peligros del tabaco y los cigarrillos electrónicos con sabor, especialmente para adolescentes.

Hecho #1: Una reglamentación de la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) creó un vacío legal que sigue permitiendo miles de sabores que atraen a los niños.

En un intento de enfrentar la crisis del vapeo entre los adolescentes, la regulación de la FDA generó un vacío legal que permitió que la industria del tabaco continuara vendiendo miles de sus productos con sabores para continuar a enganchar a los niños. Esta orden permite que los vapes de sabores rellenables1 como Suorin y Smok, y vapes desechables como Puff Bar, continúen vendiéndose.

Hecho #2: Los cigarrillos electrónicos son más dañinos de lo que piensas

Los cigarrillos electrónicos contienen químicos dañinos y algunos son los mismos que están en los cigarrillos tradicionales, como la nicotina, el formaldehído y el plomo.2 Y el aerosol de los dispositivos de vapeo (de tabaco o marihuana) puede dañar los pulmones, en estos tiempos de pandemia, la salud pulmonar es más importante que nunca, ya que tener los pulmones afectados puede agravar los síntomas de la COVID-19.3

Hecho #3: Los altos niveles de nicotina hacen que el vapeo sea muy adictivo

La nicotina es una neurotoxina altamente adictiva. Los niveles de nicotina varían según el producto. Los dispositivos de vapeo más nuevos, populares entre los niños, contienen altos niveles de nicotina. Algunos incluso pueden tener la nicotina equivalente a dos paquetes de cigarrillos.4 Esto es especialmente preocupante, ya que la nicotina puede producir daños de por vida en un cerebro en desarrollo.

Hecho #4: Los sabores enganchan a los niños al vapeo.

Cuando hay más de 15,500 opciones para los niños de donde escoger5 como dulce de leche,6 horchata7 y fresa,8 no es sorprendente que casi el 90% de los estudiantes de secundaria de California que vapean estén usando sabores9. Según los reportes, los niños comienzan a vapear a los 12 años.10

Hecho #5: Vapear también puede dañar la salud pulmonar. Y en el tiempo de Coronavirus, la salud pulmonar es clave.

Hay cada vez más evidencia que el aerosol de los dispositivos de vapeo puede dañar los pulmones a nivel celular y el órgano en sí, empeorando la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones respiratorias11. El reciente brote de lesión pulmonar asociado al vapeo o uso de cigarrillo electrónico que afecta en especial a los jóvenes, sigue siendo un importante problema que preocupa a la salud pública12.

Lee más sobre cómo hablar con los niños sobre el vapeo, qué puedes hacer si tu hijo adolescente es adicto y qué hacer para que las escuelas se involucren en esta lucha.

