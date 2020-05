Cyberbullying e inhalación de gas: salen a la luz los detalles de la muerte de Hana Kimura

La luchadora japonesa Hana Kimura, fallecida el 23 de mayo en su domicilio pudo haber inhalado gas de forma accidental o provocada, han confirmado las autoridades de Joto-ku, Japón.

Según publica el sitio Solo Wrestling, según un vecino, “alrededor de las 4 de la mañana, algunos camiones de bomberos y una ambulancia se apresuraron a llegar. La causa fue el sulfuro de hidrógeno“. El Departamento de Policía de la localidad reconoció que “hubo un caso donde se generó sulfuro de hidrógeno en Koto Ward y se trató a una persona que terminó falleciendo“. Sin embargo, más detalles no fueron expuestos.

Un hipotético suicidio de Hana Kimura podría deberse al cyberbulling que sufrió luego de aparecer en el popular reality televisivo Terrace House que se produce en Japón pero se transmite a todo el mundo. Kimura apareció en el show a partir del mes de septiembre.

The Incident that took Hana Kimura life. This incident was the one that got Hana to be cyber bully.#HanaKimura #riphanakimura #stardomwrestling pic.twitter.com/V2PkyYwhbD

