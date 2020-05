Mike Tyson asegura que su regreso está listo y su contrato se firma “en una semana”

La posibilidad de una pelea contra Evander Holyfield es una opción real

53 años y 15 retirado, el más joven campeón del mundo de los pesos pesados, una auténtica leyenda. Mike Tyson ha anunciado que el contrato que significa su vuelta al ring se firmará “en una semana” y que su bolsa será “para las personas sin hogar y los adictos”.

“Estoy en la mejor forma de mi vida. Dios ha sido misericordioso conmigo. Peso 104 kilos y me encuentro muy bien. Me estoy preparando para ayudar a aquellos que han sido menos afortunados que yo y lo haré en una pelea con fines benéficos”, dijo Tyson en una entrevista con el rapero Lil Wayne en su programa de radio Young Money.

Mike Tyson Says Deal Nearly Done For Return, Hints at Big Name https://t.co/rRvptnGQbF pic.twitter.com/6TtTSpOUZz — BoxingScene.com (@boxingscene) May 23, 2020

El excampeón mundial explicó los motivos de su vuelta. “Ganaré ese dinero y ayudaré a las personas sin hogar y a los adictos. Yo he pasado por eso y sé lo difícil que es. No hay tanta gente que pueda sobrevivir como yo”.

Desde que surgieron los primeros rumores sobre su vuelta, mucho se ha especulado sobre su posible rival aunque el boxeador neoyorkino ha dejado claro que no sería “necesariamente frente a Evander Holyfield“, de 57 años, que le derrotó en dos ocasiones.

Mike Tyson latest training shot after announcing return to boxing.. pic.twitter.com/Pu03Dtxfa1 — Boxing World UK 🥊 (@BoxingWorldUk) May 21, 2020

“Hay muchas opciones. Muchos quieren participar en esta pelea y estamos haciendo las gestiones necesarias. El contrato debe firmarse dentro de una semana. Y sea cual sea mi bolsa, no me beneficiaré con ella. No ganaré dinero con esta pelea. Mi esposa tal vez porque ella es parte de la organización. Pero mi dinero será donado a las causas que me son queridas”, concluyó “Iron” Mike Tyson.