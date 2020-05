Compran celulares y gadgets online pero les llegan productos de limpieza

Usuarios de redes sociales han alertado de un posible sistema de robo o fraude ya que ha comprado diversos gadgets o celulares en línea pero en su lugar reciben productos de limpieza.

Usuarios en México que han comprado online alertan que al momento de abrir sus paquetes en lugar del celular o el esperado gadget se han encontrado con diversos productos de limpieza.

A través de redes sociales, un usuario publicó en su cuenta de Twitter una queja tras adquirir recientemente un teléfono celular, el cual le llegaría por servicio de paquetería, cosa que sucedió; sin embargo, al momento de abrir la caja, se encontró con que el gadget adquirido no venía en el paquete y fue reemplazado con una barra de jabón.

El usuario se quejó directamente con Amazon y tras ese comentario más tuiteros comenzaron a postear que les había pasado exactamente los mismo.

Yo pedí una matebook de @Huawei y me llegaron pañales, hice mi solicitud de reembolso con @amazonmex y en unos 25 días me regresaron mi dinero completo, sigue el proceso, suerte. pic.twitter.com/DRHR4jDtxa

@AmazonHelp pues no fueron los únicos porque yo pedí una laptop @Dell y me llegaron dos fabulosos..!! Lo que mas coraje me da es que solo te indican que hagas devolución. Yo no quiero eso, no quiero mi dinero de vuelta, quiero mi computadora. Y que le hagan como sea. pic.twitter.com/WQZ7uJW6WE

— Zuleika Gómez ॐ (@aKieLuZeMog) May 25, 2020