Hospitales denuncian que recibieron material no médico de parte del gobierno de la CDMX

Exigen material de protección para atender a pacientes con coronavirus

MÉXICO – Médicos de varios hospitales de la Ciudad de México denunciaron que el gobierno local les entregó material no médico para tratar a pacientes con coronavirus, lo cual pone en riesgo su vida y la de los suyos.

El Gobierno de la Ciudad de México recibió, de acuerdo con un video de la Administración, material “no médico” para enfrentar la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.

Iberdrola México, empresa donadora del material, indicó en la mismas cajas de reparto, que el equipo no era de uso médico.

“Non medical. Made in China”, se leía en las contenedores. En específico los que decían portar 2 mil mascarillas KN95.

La Administración capitalina detalló que en dicha carga recibió cubrebocas de 3 capas; 50 mil N95; 50 mil caretas y 8 ventiladores médicos.

“Se hizo la donación de material médico para prevenir y proteger a todos los trabajadores de los hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México”, indicó.

De acuerdo con personal de salud, los materiales no médicos no deben ser utilizados en hospitales, pues no cuentan con la calidad necesaria para proteger a quien los utiliza en ambientes de riesgo por el Covid-19.

“Se puede utilizar por ejemplo sólo en industrias, empresas, dice que son no médicos porque no cumplen con las normas de uso en los hospitales”, explicó una doctora del INER.

Además, reclamó que les han dado material reciclado y ahora les solicitan reunir y no tirar material de un sólo uso.