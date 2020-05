La NFL está en investigaciones para desarrollar cascos anti coronavirus

Fuera de que el draft para la temporada 2020 se realizó de manera virtual, la NFL es de los pocos deportes que no ha tenido que cancelar o suspender sus actividades a causa del coronavirus y ya se encuentran buscando la manera de fortalecer sus medidas sanitarias, incluso con cascos especiales anti COVID-19.

La marca deportiva Oakley se encuentra analizando diversos prototipos de cascos de fútbol americano que incluyan mascarillas con filtros N95 o algún tipo de material quirúrgico que proteja la boca, nariz y ojos, lugares por donde el coronavirus entra al cuerpo humano, de los jugadores.

Dichas investigaciones comenzaron a raíz de la petición de Thom Mayer, director médico de la asociación de jugadores de la NFL, así lo dio a conocer el mismo Mayer en The Adam Schefter Podcast.

Congratulations to Dr. Thom Mayer on his directing the engineers working for the @NFL to develop a novel N-95 mask face mask for the use and sports! Thom will get it done! More info in the latest @AdamSchefter @espn podcast!https://t.co/L0VaT86ruN

— Dr. William Meyers (@DrWilliamMeyers) May 21, 2020