“LeBron es más completo que Jordan”: La polémica declaración de Magic Johnson

"Al final del día, ambos son geniales"

Foto: Harry How / Getty Images

El documental ‘The Last Dance’ volvió a poner los reflectores sobre uno de los deportistas más importantes de todos los tiempos, Michael Jordan, mostrando la gran calidad que tenía dentro de la duela y consolidándose para las nuevas generaciones como un ídolo. Sin embargo, para Magic Johnson, la leyenda de los Chicago Bulls no era un jugador tan completo como LeBron James.

En una entrevista para CBS, Earvin ‘Magic’ Johnson confesó que para él, King James es un basquetbolista más completo que Jordan, pero el 23 es y será el más grande: “En primer lugar, no le quitemos nada a LeBron James, debido a que es un gran jugador de baloncesto, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. LeBron James para mí, cuando piensas en jugadores de baloncesto completos, es probablemente el mejor de todos los tiempos Pero cuando quieres decir ‘quién es el mejor de todos’ sigue siendo Michael Jordan”.

Por último, Johnson confesó que LeBron James podría aún alcanzar a Jordan, pero para hacerlo debe ganar la misma cantidad de campeonatos, algo que se ve complicado debido a la edad de King James, quien a sus 35 años está cerca del retiro: “El capítulo de James aún no está cerrado, todavía tiene algo de baloncesto para jugar, así que tal vez tenga la oportunidad de alcanzar a Jordan más adelante si puede obtener más campeonatos. Pero al final del día, ambos son geniales”.