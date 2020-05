Matías Almeyda mandó a jugadores de Chivas a golpear a Rubens Sambueza

El argentino fracturó a Isaác Brizuela lo que causó enojo en el Rebaño

En el juego entre Chivas y Toluca del Clausura 2017, Rubens Sambueza se ganó el desprecio del Rebaño, ya que tras una fuerte entrada le fracturó el tobillo a Isaác ‘Conejito’ Brizuela, lo que lo dejó fuera el resto de la campaña.

Esa jugada causó mucho enojo en el equipo y tuvieron la oportunidad de volverse a topar al Toluca en el torneo, esto en las semifinales que terminaron ganando las Chivas. Respecto a este partido, Rodolfo Pizarro recordó una anécdota de Matías Almeyda antes de la serie, en la que le dijo a los jugadores rojiblancos que golpearan a Sambueza.

“Sambueza lesionó a Brizuela, le dio una patada de mala leche, estuvo como seis meses fuera. Nos tocó la semifinal justo ese torneo y Matías Almeyda nos decía ‘péguenle a Sambueza, recuerden que él lesionó a Brizuela’“, contó Pizarro en el minuto 11 de la entrevista con el youtuber Zabalive.

A pesar de ello, el jugador del Inter de Miami apuntó que admira a Sambueza, ya que considera que es uno de los mejores extranjeros que ha llegado al fútbol mexicano.

“Me cae mal al jugar pero es uno de los que me gusta mucho como juega y me gusta su personalidad. Se hace odiar por los rivales. Es así como yo intento ser. A mí me dan ganas de darle una patada, pero al verlo contra otros rivales, me gusta. En un jugadorazo”, apuntó Pizarro