¿Soñar con tu ex significa que aún piensa en ti?

Soñar con tu expareja podría significar que todavía sigue abierta una etapa en tu vida que debería ser cerrada

Uno de los sueños que más causa intriga es cuando aparece alguna de nuestras exparejas. De inmediato podríamos cuestionarnos si aún queda algo de ese amor o si él o ella estará pensando en los momentos felices que alguna vez vivimos y desearía revivirlos.

La interpretación de este extraño sueño dependerá de la situación en que lo hayamos hecho, por ejemplo, no es lo mismo soñar que un ex nos visita a soñar con una expareja de años atrás. La creencia popular indica que si un amor del pasado se aparece en el sueño quiere decir que él o ella aún piensa en nosotros. En cualquier caso, lo recomendable será cerrar el ciclo y no abrir esa herida.

Existen diferentes tipos de sueño relacionados con los ex. El portal Esoterismos mencionó en un interesante artículo los más comunes y cuál es su significado.

Cuando sueñas que una expareja te visita significa que tu mente proyecta lo bueno del pasado traducido en experiencias o sentimientos, pero eso no quiere decir que extrañes a esa persona.

Si un novio de años atrás es el que aparece en tu sueño puede significar diferentes cosas. Por ejemplo, que la herida no se ha cerrado por completo y te arrepientes de haber abandonado esa relación. Si estás experimentando cambios en tu vida significa que no los deseas y te aferras al pasado; ahora que si sueñas con tu ex teniendo una relación actual podría ser que no estés 100 por ciento seguro de ese romance.

Cuando sueñas que besas a tu ex significa que lo extrañas, sin embargo, también puede decirte que estás estancado en tu vida, depende de tu situación actual y el análisis que le des.

Si en el sueño tu ex vuelve a tus brazos es augurio de que alguien del pasado volverá a nuestra vida, puede ser un familiar, amigos o compañeros del trabajo.

Ahora que si en el sueño estás saliendo nuevamente con tu ex no significa que volverás con él o ella, sino que habrá un gran cambio en tu vida. Y si lo besas en el sueño quiere decir que hay cualidades de él que extrañas.

Si sueñas que un ex muere significa que debes dejar ir a esa persona porque ya no existe ningún lazo que los una y será buen momento para iniciar otra relación.

