Hollywood busca trabajadores de la salud… para poder reanudar las filmaciones

No es el empleo de sanitario el primero que viene a la mente cuando uno piensa en la industria del cine, pero la pandemia de coronavirus lo ha cambiado todo

La pandemia de coronavirus ha supuesto un duro golpe para Hollywood, paralizando numerosos rodajes y estrenos y generando desempleo en la industria.

Sin embargo, también han surgido nuevas oportunidades, ya que ahora los sets están demandando sanitarios para tareas como tomar la temperatura o realizar pruebas de COVID-19.

Según informa Deadline, la meca del cine se está preparando para reanudar las filmaciones y es por eso que ahora buscan empleados de sectores sanitarios y de limpieza para mantener las medidas de higiene y seguridad.

“La formación que nuestros miembros ya tienen los hace excepcionalmente cualificados para manejar la situación. Se les conoce como médicos ambulatorios, pero todos son técnicos de emergencia; la mayoría son paramédicos, y un buen número también son enfermeros”, explicó Thom Davis, directivo de la Alianza Internacional de Empleados de Teatro, el sindicato que agrupa a técnicos, artesanos y también trabajadores sanitarios que desempeñan su labor dentro de la industria del entretenimiento, incluyendo teatro y producciones de cine y televisión.

“En este momento estamos están haciendo un intenso entrenamiento específico para este virus”, agregó Davis sobre las medidas adicionales que están tomando para estar listos ante la nueva realidad, que no es otra que rodar con el factor coronavirus presente.

En total, esta institución cuenta con 260 médicos especialistas en sets de rodaje.

Un entorno en el que hasta ahora solían lidiar con problemas como lesiones, picaduras de insectos, hipotermia o problemas respiratorios, pero donde ahora se están preparando para “monitorizar las condiciones y al equipo, asegurándose de que todos los protocolos de seguridad son estrictamente cumplidos por la producción y los empleados”.

“Creo que eso aumenta el nivel de seguridad en el lugar de trabajo y también creo que aporta cierto nivel de comodidad”, comentó Davis sobre estas nuevas normas sanitarias en las filmaciones.

En este sentido, aseguró que hoy en día no puede imaginarse ninguna serie ni película que planee filmar sin un médico presente. “Durante mis conversaciones con los miembros del sindicato he visto que todos quieren volver a trabajar, pero algunos son un poco aprensivos. Son iguales que el resto de personas: no importa si trabajas en un plató de cine, en una tienda de alimentos o en una estación de servicio”.

“Así, al contar con médicos fijos en los rodajes, supervisando las condiciones del set, controlando al equipo y asegurando que todos los protocolos se cumplan por parte de la producción y los empleados, aumenta el nivel de seguridad”, señala Davis que cree que contar con estas medidas, aunque suponga un gasto extra, compensa ya que hace que la producción cuente “con una fuerza laboral mucho más productiva”.

Por el momento se desconoce cuándo reanudará Hollywood la actividad, pero se estima que casi un millón de trabajadores de la televisión y el cine han perdido sus empleos tras la declaración del estado de alarma.