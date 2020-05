Qué le pasa a tu cuerpo cuando consumes mucho azúcar

Una bomba de azúcar tiene efectos a corto y a largo plazo, desde tu memoria hasta insuficiencia renal

No todo el azúcar es malo en sí, el problema es que consumimos demasiado. Tu cuerpo no necesita obtener carbohidratos del azúcar agregado o añadido. No hay necesidad nutricional ni beneficio alguno.

El azúcar agregado es aquel que añadimos a nuestros alimentos –como el que le pones al café– y el que viene en la mayoría de los alimentos procesados y preparados. Incluye el jarabe de maíz, néctar de agave, miel, azúcar de coco y otros endulzantes. Tu cuerpo metaboliza todos los azúcares agregados de la misma manera; no distingue entre “azúcar moreno” y “miel”.

La American Heart Association (AHA) sugiere un límite de azúcar agregado de no más de 100 calorías por día.

Lo que sí necesitas

Lo que nuestro cuerpo sí necesita es un tipo de azúcar, llamada glucosa. “La glucosa es el principal alimento del cerebro y es una fuente muy importante de combustible para todo el cuerpo”, informa la Dra. Kristina Rother de National Institutes of Health (NIH).

La mejor manera es obtenerla de manera natural en los alimentos, como en las frutas, las verduras y la leche. “Estas son adiciones saludables a su dieta”, dice el Dr. Andrew Bremer, pediatra y experto del NIH en edulcorantes.

Qué sucede al consumir demasiada azúcar

Depende qué tan rápido se absorben los azúcares.

Tu cuepo absorbe lentamente el azúcar de una manzana debido al contenido de fibra. En cambio, el azúcar agregado en el refresco llega de repente a su sistema como una bomba de azúcar. Todo ese azúcar extra se convierte en calorías mucho más rápido.

Debilita tu sistema inmunitario

El consumo excesivo de azúcar agota el equilibrio de nutrientes del cuerpo, lo que desencadena una cascada de inflamación y alteración metabólica.

Después de una dosis de azúcar, los glóbulos blancos llamados neutrófilos son mucho menos agresivos para destruir los antígenos (como virus y bacterias).

Te sentirás con demasiada energía y luego con mucho cansancio

Podrías sentirte mejor, con más ánimo, sin embargo, es un estímulo veloz que al pasar deja la sensación de desánimo, con cansancio, irritable, con poca ganas de pensar, por lo que sientes necesidad de más azúcar.

Tu cerebro querrá más y más, te vuelve adicción

Cuando comemos alimentos dulces, el sistema de recompensa (sistema de dopamina mesolímbico) del cerebro se activa.

Comer regularmente alimentos ricos en azúcar podría aumentar los antojos, creando un círculo vicioso de querer más y más de estos alimentos, explica la neurocientífica Amy Reichelt en The Conversation .

Afectas tu memoria

El área del cerebro afectada por las dietas altas en azúcar es el hipocampo, un centro clave de memoria.

Investigaciones en animales muestran como el consumo elevado de azúcar los hacía menos capaces de recordar.

Tanto azúcar ocasiona una reducción de las neuronas recién nacidas, que son vitales para codificar los recuerdos, como un aumento de los químicos relacionados con la inflamación .

Efectos de sobredosis de glucosa a largo plazo