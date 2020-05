Van por los “soplones”: La millonaria multa que impondrá la MLS a quien filtre información de la Liga

El comisionado de la Major League Soccer, Don Garber, giró un documento a todos los clubes del circuito con la exigencia de no filtrar a los medios de comunicación la información relativa a las decisiones que asuma la Liga durante el periodo de suspensión indefinida a causa de la pandemia de coronavirus.

El memorándum, del cual el portal deportivo The Athletic tiene copia, fue enviado el pasado viernes y en él se consideran sanciones que van desde las medidas disciplinarias, el despido e incluso multas de hasta $1 millón de dólares.

La medida argumenta que las filtraciones “afectan nuestras negociaciones con los jugadores, socios comerciales y autoridades locales”, además de que dicha información podría “poner en grave peligro el futuro de nuestra Liga”, según se lee en el texto.

MLS commissioner Don Garber sent a memo to all league and club personnel Friday, threatening employees with disciplinary action for leaking information, specifically citing @TheAthleticSCCR and its reporting on the league's return to play plans.

— Paul Tenorio (@PaulTenorio) May 25, 2020