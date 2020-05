Asesino de Diana Carolina en México dejó mensaje secreto en sangre en pared de la vivienda

El asesino de la mexicana Diana Carolina Raygoza Montes, en Nayarit, habría dejado un mensaje secreto en sangre sobre una de las paredes de la vivienda en la que la joven de 21 años fue apuñalada en al menos 39 ocasiones.

El Occidental reportó este lunes que las iniciales “SF” , que corresponderían al asesino, fueron divisadas en una de las paredes de la residencia en Tepic, donde la joven fue atacada.

El cuerpo sin vida de la muchacha fue hallado semidesnudo en el cuarto principal del inmueble donde dejaron el sangriento mensaje.

La joven se intentó defender del ataque, que se reportó entre las 7 a.m. horas y el mediodía del pasado domingo, indicaron las autoridades.

La universitaria, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de este estado (UAN), fue herida en diversas partes de su cuerpo como el tórax, abdomen, cuello, cráneo y la parte genital cuando fue sorprendida.

Petronilo Díaz Ponce, titular de la Fiscalía General de Justicia del estado de Nayarit, dijo que el caso se investiga como un feminicidio debido al nivel de violencia registrado.

“Desgraciadamente parece que con el mismo líquido hemático de la víctima dejaron sobre la pared dos iniciales la ‘S’ y la ‘F’, estamos bajo esa línea de investigación si se tratase de alguna agrupación de cualquier tipo. Tenemos muy clara la línea de investigación en ese sentido”, dijo el funcionario según citado por medios locales.

Díaz Ponce agregó que el crimen pudo haber sido cometido por alguien que conocía a la joven, ya que, según los datos preliminares de la pesquisa, Raygoza Montes dejó pasar a su atacante. En la escenario no se encontró forcejeo para abrir la cerradura, ni huellas de escalamiento; tampoco robo de artículos o propiedad.

Al momento, las autoridades no han realizado detenciones en relación con el caso.

En redes, se ha popularizado el hashtag #JusticiaParaDiana en reclamo de que se esclarezca el caso y se procese al responsable.

