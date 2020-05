El condado de Los Ángeles apoya demandas para proteger a los refugiados y a los estudiantes inmigrantes

Los Ángeles es una ciudad santuario para los inmigrantes ilegales y bajo esa misma premisa la Junta de Supervisores del condado votó el pasado martes para apoyar algunas demandas que se oponen a las medidas de la administración de Donald Trump.

La Junta de Supervisores considera que es esencial apoyar la demanda que buscar oponerse a la dificultades que han puesto para el reasentamiento de los refugiados en los Estados Unidos, así como para negar los fondos de ayuda de COVID-19 a los estudiantes ilegales.

Refugees and immigrants deserve to be treated with respect and dignity. They contribute to our economy and cultural tapestry. I am proud @CountyofLA opposes actions that harm our hardworking refugee & immigrant communities.

Read my @LACountyBOS motions: https://t.co/jXS8ltp1eA

— Hilda Solis (@HildaSolis) May 26, 2020