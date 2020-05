Miguel Herrera contó la verdad sobre el fichaje frustrado de Luuk de Jong con el América

El holandés estuvo a punto de llegar a las Águilas en el verano de 2019

Para el Apertura 2019, el América estuvo a punto de dar la sorpresa y contratar al holandés Luuk de Jong, quien en ese entonces estaba por salir del PSV Eindhoven.

Finalmente la negociación no llegó a buen puerto y ahora el técnico de los azulcremas, Miguel Herrera, reveló lo que pasó con el fichaje apuntando que el precio era viable para la directiva de las Águilas.

“Su costo no era tan alto, pero el sueldo igual no era nada alto. Su sueldo era normal, dentro de lo que se gana y no estaba ni cerca de ser un sueldo que tienen las figuras y decíamos ‘vamos a traerlo’. No quería venir, porque no conocía”, comentó el ‘Piojo’ en entrevista con ESPN.

Louis Laros y George de Jong, representante y papá de Luuk de Jong, respectivamente, arribaron a CDMX para entablar pláticas con el América y ver si es factible que se cierre el fichaje. Vía @FeerVillaM pic.twitter.com/5d9NcgfQpc — Esto en Línea (@estoenlinea) May 22, 2018

De igual forma, Herrera reveló que fue De Jong el que no quiso incorporarse al equipo en ese momento y pidió un plazo para ir a México, situación que no aceptaron en el América.

“Quería seis meses más (en Europa) y no podíamos darle eso, teníamos que decidirnos. Por eso no llegó al América, porque no quiso venir”, apuntó el entrenador.

El holandés salió del PSV y puso rumbo a España donde fichó con el Sevilla, donde se encontró con el mexicano, Javier ‘Chicharito’ Hernández.