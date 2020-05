Paciente hispano atacó con cuchillo a enfermera que lo atendió en Nueva Jersey

Leonardo Larrarte fue acusado de ir a casa de una enfermera e intentar secuestrarla con un cuchillo, un día después de que ella lo cuidara como paciente en un hospital de Nueva Jersey, dijo la policía.

Larrarte (37), residente de Lakewood, enfrenta cargos por el violento ataque contra la enfermera en su casa en Howell Township, la noche del viernes.

La madre de la mujer dejó entrar al hombre. La enfermera no identificada reconoció de inmediato a Larrarte como un paciente a quien había tratado la noche anterior en el Campus Sur del Centro Médico Monmouth en Lakewood, y le exigió que se fuera de su casa.

Pero Larrarte se negó y comenzó a agredir a la madre de la enfermera de 64 años antes de atacarla a ella también, mientras afirmaba que estaban casados.

“La víctima tomó un cuchillo de la cocina e intentó defenderse“, dijo la policía en un comunicado. “El sospechoso pudo evitar ser apuñalado al continuar golpeando y estrangulando a la víctima”.

Larrarte huyó de la residencia después de que la mujer “se negó a ceder”. Los policías respondieron a la escena después de que un vecino escuchó una conmoción y llamó al 911.

Un sargento de policía con un perro K-9 rápidamente encontró a Larrarte cerca y lo detuvo sin incidentes.

“Nadie debería tener que pasar por un incidente tan traumático y que altera la vida como éste. Afortunadamente, ella se defendió y se negó a ceder. Como resultado ella sobrevivió”, dijo el jefe de policía de Howell, Andrew Kudrick, en un comunicado, llamando “depredador” al sospechoso.

Larrarte dio una declaración a los investigadores implicados en el ataque y los detectives confiscaron dos teléfonos celulares en su poder. Fue acusado de secuestro, robo, amenazas terroristas, asalto simple y posesión de marihuana sintética, dijo la policía.

Permaneció detenido sin fianza el lunes en la Institución Correccional del Condado Monmouth, según los registros.

La enfermera y su madre fueron tratadas y liberadas de un hospital.

Una noche antes del ataque, Larrarte fue arrestado en Lakewood después de un altercado con su compañero de cuarto. Por ello la policía lo envió al hospital para una evaluación psiquiátrica y allí conoció a la enfermera, dijo Kudrick a NJ.com

Larrarte caminó seis millas hasta la casa de ella después de ser dado de alta del centro, detalló Kudrick. Pero no está claro cómo descubrió dónde vivía la mujer.

Leonardo Larrarte showed up at the nurse's house saying she was his wife and demanded she come with him, authorities said. #DailyVoice #Howell #MonmouthMedicalCenter https://t.co/e89bFXcWyz

— DV Bergen County (@DVBergen) May 25, 2020