‘Tengo días difíciles’: Chiquis Rivera rompe el silencio entre rumores de pelea con Lorenzo Méndez

Chiquis asegura que lo que vive actualmente no es para promocionar su nuevo disco

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez han acaparado los titulares en días recientes. Desde hace unas semanas se ha venido especulando sobre el estado de matrimonio de la pareja que está por cumplir 1 año de casados.

A Lorenzo se le acaba de ver sin su anillo de casado y también surgió un video en donde todo indica que hubo una discusión entre la pareja. Tras todas las especulaciones alrededor suyo, Chiquis compartió una serie de Instagram Stories en donde actualiza a sus fans sobre su estado.

“Estoy bien“, dijo Chiquis. “Como todos ustedes yo también tengo días difíciles, días donde no tengo ganas de hacer ciertas cosas, donde estoy enfadada de ciertas personas y cosas que pasan“.

“En esto de la cuarentena nos está ayudando a reflexionar… darnos cuenta de muchísimas cosas“, continuó. “Soy muy transparente con ustedes y si hoy me levanté de malas, pues me levanté de malas y si hay gente que me cae mal, pues me cae mal“.

Chiquis aseguró que todo es pasajero y tras hacer ejercicio se pudo concentrar especialmente esta semana que lanza su nuevo disco. Lo que ella quiere es enfocarse en las cosas positivas de la vida y cosas que le den felicidad. Lo que mantiene molesta a la cantante es que no respetan su privacidad y “se ponen a juzgar, a asumir, y echarle más crema a los tacos”.

“Yo siempre enfrento las cosas y si no lo he hecho es porque lo voy a hacer en el momento que yo quiera, que yo diga y que yo esté lista y preparada para hacer eso“, agregó.

La intérprete de “Animate y Verás” niega estar usando el escándalo para promocionar el lanzamiento de su álbum.

“No se crean de todas las cosas que se dicen“, aseguró la famosa. “Yo siempre he sido neta con ustedes y en el momento correcto yo voy a hablar con ustedes y les voy a dejar saber la verdad de las cosas. Por ahorita no le he querido dar la importancia a estas cosas porque estoy enfocada en otras. Ustedes saben que yo aclaro las cosas pero tampoco puedo estar aclarando cada cosa que digan de mi tampoco”.