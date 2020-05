“Merece una segunda oportunidad”: Miguel Herrera volvió a defender a Renato Ibarra y le llueven críticas

El técnico insistió en que no le pueden cerrar las puertas ya que pertenece al club

El caso de Renato Ibarra sigue dando mucho de qué hablar. El ecuatoriano fue acusado de golpear a su esposa en marzo pasado, por lo que estuvo algunos días en un reclusorio de la Ciudad de México, aunque finalmente su expareja le dio el perdón.

América lo separó del plantel tras el escándalo, sin embargo, no ha podido encontrarle acomodo en otro equipo y mientras no haya ofertas por él, el futbolista ha tenido que regresar a entrenar con los de Coapa, hecho que ha causado muchas críticas.

El técnico de las Águilas, Miguel Herrera, ha sido uno de los principales conciliadores en el tema y nuevamente defendió la postura de las Águilas y reiteró que Renato merece una segunda oportunidad.

“No sabemos bien qué pasó, ni he hablado con él, es algo muy personal y si nos dicen que sigue o no, es decisión de la directiva. Como ser humano merece una segunda oportunidad, está mal, pero en los videos no hay ninguna agresión“, apuntó el ‘Piojo’ en entrevista con Pressport.

🎙 @reymonero habló con @MiguelHerreraDT sobre su renovación y @RenatoIbarraM "Mañana estaremos llegando a un acuerdo". "Renato es jugador del América. Es un ser humano, si va a jugar acá o no, lo va a decidir la directiva". pic.twitter.com/yuX58gI20L — PressPort (@PressPortmx) May 28, 2020

Asismimo, se desmarcó de la decisión de la continuidad de Ibarra en el club y dijo que todo depende de la directiva.

“Es un jugador del Club América, si entra en planes o no la directiva decidirá, y yo como técnico tomaré la respuesta que me indique la directiva, no estoy peleado con lo que me digan ellos. Renato tiene que presentarse en el club. Hay mucha gente que nos critica, pero es un ser humano que cometió un error grave, pero como miembro del club le tienes que abrir las puertas“, expresó Herrera.

La postura de América y Herrera ha causado muchas críticas en redes sociales, ya que consideran que el equipo no debe consentir este tipo de situaciones.

Inexplicable como el América sigue manteniendo un lazo con un golpeador de mujeres.

Es una vergüenza para el club y sus valores.

Renato Ibarra tendría que permanecer lo más lejos posible de Coapa… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 23, 2020

Una cosa es que Renato Ibarra haya llegado a un acuerdo para que se retiraran los cargos en su contra y otra que no haya golpeado a una mujer. Ojalá no vuelva a vestir la playera azulcrema. Una gran institución como América no puede ir en contra de sus valores. — Maria Fernanda Mora (@marifermora90) May 23, 2020