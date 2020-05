Acusan a Kylie Jenner de haber inflado su fortuna: Forbes dice que no es multimillonaria

Aunque Kylie no lo quiera escuchar ahora la revista Forbes revela que la dueña de Kylie Cosmetics ha tejido una red de mentiras

La revista Forbes ha publicado un artículo titulado: “Inside Kylie’s Jenner web of lies and why she is no longer a billionaire“, en español éste se lee: “Dentro de la red de mentiras de Kylie Jenner y por qué ya no es multimillonaria”.

El artículo en sí expone que Kylie y Kris Jenner tejieron una red mentiras en relación a las finanzas de “Kylie Cosmetics” en los años de 2016 a 2018. En ese momento la familia Kardashian-Jenner reportó que los ingresos de la marca estaban entre $307 millones y $360 millones por año.

La verdad ahora ha salido a la luz y los ingresos reales fueron $125 millones para 2018 y $177 millones para 2017.

Todas las verdades ocultas que Forbes ha encontrado los hace negar la afirmación que ellos hicieron años atrás al declarar a Kylie la multimillonaria más joven. Título que la mejor de las Jenner seguía manteniendo aún después de la venta de su marca de cosméticos. Hay que recordar que la joven empresaria vendió el 51% de su imperio a un gigante de la belleza: Coty.

Y hoy gracias a esa transacción y sobre todo porque Coty se cotiza en la bolsa comparte documentos públicos que exponen que el negocio de Kylie es menos rentable de lo que se decía.

Por todo lo anterior Forbes ya no estima que la fortuna de Kylie Jenner sea de $900 millones de dólares y afirman que si bien es cierto pronto se convertirá en multimillonaria, ella aún no lo es.