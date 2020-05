Alertan por estafa en WhatsApp que puede robar tus claves de verificación

El sitio especializado en ciberseguridad WABetaInfo alertó sobre una nueva estafa que surgió en WhatsApp, donde los criminales engañan a la víctima para que ésta les otorgue su clave de verificación.

La estafa consiste en hacerse pasar por el servicio técnico de la aplicación de mensajería, que advierte a la víctima con suspender de manera indefinida la cuenta por un presunto inicio de sesión ilegítimo, lo cual es falso.

Los cibercriminales se ponen en contacto con la víctima a través de la misma aplicación desde un número personal, el cual tiene el logo de WhatsApp en su foto de perfil, se identifican como parte del soporte técnico de la aplicación.

This is #FAKE. WhatsApp doesn't message you on WhatsApp, and if they do (for global announcements, but it's soooo rare), a green verified indicator is visible.

WhatsApp never asks your data or verification codes.@WhatsApp should ban this account. 😅 https://t.co/nnOehPL8Ca

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 27, 2020