George Floyd: 12 muertes violentas de afroestadounidenses que levantaron una ola de indignación en EE.UU.

En EE.UU. las personas negras tienen casi tres veces más probabilidades de morir a manos de la policía que las personas blancas. Estos son algunos casos que han estremecido la opinión pública

La brutalidad policial en Estados Unidos contra personas negras vive otro lamentable capítulo.

George Floyd, un hombre de 46 años que trabajaba como guardia de seguridad en un restaurante en Minneapolis, fue abordado por agentes que respondieron a una llamada de emergencia en la noche del 25 de mayo.

Un video de 10 minutos filmado por un testigo muestra a Floyd gimiendo y diciéndole a un oficial blanco repetidamente: “No puedo respirar”.

Una investigación de la ONG Mapping Police Violence afirma que las personas negras tienen casi tres veces más probabilidades de que las mate un policía que las blancas.

Darnella Frazier La grabación muestra al policía apretando el cuello de George Floyd.

Y si la muerte de Floyd destaca estadísticas preocupantes sobre homicidios policiales en Estados Unidos, en el país también han causado indignación otros casos en los que jóvenes de raza negra murieron a manos de personas blancas que no eran necesariamente agentes del orden.

Como por ejemplo la de Ahmaud Arbery, que despertó una ola de indignación este mismo mes de mayo cuando salió a la luz el video de su muerte por los disparos de un expolicía y su hijo cuando hacía ejercicio en una zona residencial.

Se trata de una historia que en EE.UU. se repite con demasiada frecuencia. Estas son algunas de las muertes que provocaron protestas antes que la de George Floyd.

Trayvon Martin, 26 de febrero de 2012

Getty Images

Trayvon Martin, un estudiante negro de secundaria de 17 años, fue asesinado a tiros por George Zimmerman en Sanford, Florida.

Martin estaba visitando a familiares en una comunidad cerrada cuando se enfrentó a Zimmerman, un voluntario de los grupos de vigilancia vecinal.

En 2013, un jurado determinó que Zimmerman no era culpable: la ley estadounidense le permitió decir que disparó a Trayvon en defensa propia, pero la familia y amigos del adolescente siempre insistieron en que era un asesinato.

Su muerte fue decisiva para la creación del movimiento social Black Lives Matter.

Eric Garner, 17 de julio de 2014

Getty Images

Garner murió de asfixia en Nueva York después de ser arrestado bajo sospecha de vender ilegalmente cigarrillos sueltos.

Las imágenes del incidente muestran que Garner grita repetidamente: “No puedo respirar”. Lo hace mientras se ve a un policía blanco, Daniel Pantaleo, con su brazo alrededor de su cuello en un aparente estrangulamiento.

Un gran jurado estatal se negó a presentar cargos penales contra el oficial, lo que provocó protestas en varias ciudades estadounidenses.

Pantaleo fue despedido del Departamento de Policía de Nueva York cinco años después del evento.

Michael Brown, 9 de agosto de 2014

Getty Images

El movimiento Black Lives Matter ganó visibilidad internacional después de que Michael Brown, de 18 años, muriera por los disparos del oficial de policía blanco Darren Wilson, luego de un altercado.

El incidente en Ferguson, Missouri, desencadenó protestas violentas que terminaron en una muerte, varias personas heridas y cientos de arrestos.

Otras protestas estallaron en noviembre de ese año después de que un jurado decidió no acusar a Wilson, quien renunció a la fuerza policial.

Walter Scott, 4 de abril de 2015

Family album

Walter Scott, un hombre negro de 50 años, recibió tres disparos en la espalda mientras huía del policía Michael Slagger en North Charleston, Carolina del Sur.

El oficial había detenido el auto de Scott debido a una luz de freno rota.

Slagger fue sentenciado a 20 años de cárcel en 2017, mientras que la familia de Scott ganó un acuerdo de $6.5 millones de dólares de las autoridades de North Charleston.

Freddie Gray, 12 de abril de 2015

Murphy, Fallon, Murphy

Apenas una semana después del tiroteo de Walter Scott, otro caso controvertido tuvo lugar en Baltimore, Maryland.

Fred Gray, de 25 años, fue arrestado por portar un arma después de que agentes de policía encontraron un cuchillo en su bolsillo.

Un video filmado por un testigo muestra a Gray gritando mientras lo llevan a una camioneta de la policía.

Unas horas más tarde lo ingresaron en un hospital con una lesión medular severa.

Murió una semana después y las protestas violentas terminaron con al menos 20 oficiales heridos.

Más tarde, tres de los seis agentes involucrados en su arresto fueron declarados inocentes de su muerte; los otros tres nunca fueron juzgados.

Sandra Bland, 13 de julio de 2015

Getty Images

Bland, de 28 años, fue detenida por el agente del estado de Texas Brian Encinia por una infracción de tránsito menor.

Mientras se le acercaba el agente, encendió un cigarrillo y se negó a apagarlo. Bland fue arrestada y acusada de agredir a un oficial de policía después de protestar contra la operación.

Tres días después, se suicidó en la cárcel.

Si bien Bland no murió por la acción policial, su caso provocó indignación en todo Estados Unidos.

Su caso popularizó el #SayHerName (#Disunombre), un movimiento social para crear conciencia sobre las mujeres negras víctimas de la brutalidad policial.

Bland también se convirtió en el tema de un documental transmitido por la red de cable estadounidense HBO en 2018.

Philando Castile, 6 de julio de 2016

Getty Images

Castile fue baleado por el oficial de policía Jerónimo Yáñez por otra infracción tráfico en Falcon Heights, Minnesota.

Las consecuencias del incidente fueron transmitidas en vivo por la novia de la víctima.

Aunque Yáñez fue acusado de homicidio involuntario en segundo grado y dos cargos de descarga peligrosa de un arma de fuego, fue absuelto por un jurado menos de un año después.

Botham Jean, 6 de septiembre de 2018

Facebook

Jean, de 26 años, murió en su propio departamento por la policía fuera de servicio Amber Guyger.

La oficial dijo que había ingresado por error al departamento del contador pensando que era el de ella y que le disparó a Jean, que estaba desarmado, creyendo que era un ladrón.

Un año después, Guyger fue sentenciada a 10 años de prisión.

Atatiana Jefferson, 13 de octubre de 2019

Facebook

La estudiante de medicina, de 28 años, murió tiroteada en su propia habitación en Forth Worth, Dallas, por el oficial Aaron Dean.

Dean había sido enviado a su dirección después de que un vecino alertó a la policía que la puerta de entrada de Jefferson estaba abierta y le disparó a Jefferson a través de la ventana de su habitación.

Fue acusado de asesinato, pero aún no se enfrenta a juicio.

Breonna Taylor, 13 de marzo de 2020

Facebook

Breonna Taylor, una técnica en emergencias médicas de 26 años, recibió ocho disparos cuando los agentes ingresaron a su departamento en Louisville, Kentucky, el 13 de marzo.

Estaban ejecutando una orden de allanamiento como parte de una investigación de drogas, pero no se encontraron estupefacientes en la propiedad.

La familia de Taylor cree que los oficiales no la estaban buscando a ella ni a su pareja, sino a un sospechoso no relacionado con ellos que ya estaba bajo custodia y no vivía en el complejo de apartamentos.

La policía de Louisville dijo que devolvieron los disparos después de que un oficial fue baleado y herido en el incidente.

Ahmaud Arbery, 23 de febrero de 2020

Foto familiar Ahmaud Arbery tenía 26 años.

Ahmaud Arbery, de 25 años de edad, trotaba en febrero pasado por una zona residencial de la costera ciudad de Brunswick (Georgia) cuando fue abordado por Gregory McMichael, expolicía de 64 años, y su hijo Travis, de 34.

Un reporte policial inicial cita al exagente del orden diciendo que pensó que Arbery se parecía a un sospechoso en una serie de robos en domicilios de la zona.

Por eso él y su hijo tomaron sus armas y lo persiguieron en una camioneta. En video que hizo viral tras lo sucedido parece verse una confrontación y luego se escucha el sonido de disparos.

El evento fue grabado por otro residente de Satilla Shores, William “Roddie” Bryan, quien seguía a Arbery en un segundo vehículo.

Los McMichael, sin embargo, no fueron arrestados hasta 74 días después, a inicios de este mes, cuando se difundió la grabación de los hechos.

Y más recientemente incluso Bryan, quien se suponía un viandante, también fue detenido y acusado.

