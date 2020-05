Técnico del Tri, Gerardo Martino, considera que Diego Lainez se apresuró para ir a Europa

El técnico del Tri cree que los jugadores deben terminar de formarse en México

El técnico de la Selección Mexicana, Gerardo ‘Tata’ Martino tuvo un charla en el podcast de las Chivas, en donde habló de los futbolistas jóvenes y señaló que deben cumplir con su formación en México para después dar el salto a Europa.

“Soy de la idea de que el jugador tiene que salir casi completamente formado, si tiene que pasar un año más en México lo tiene que pasar. Jugar con la camiseta de Chivas, América, Tigres, Rayados o Cruz Azul, son camisetas pesadas, hay que acostumbrarse a jugar en ese tipo de equipos para que el traspaso no sea tan grande”, apuntó el entrenador.

Martino comparó los procesos de Edson Álvarez y Diego Lainez, ya que considera que este último se apresuró en salir y que le faltaba jugar un tiempo más en la Liga MX.

“En este último tiempo, han pasado dos situaciones distintas dentro del fútbol mexicano, el caso de Edson (Álvarez) y de Diego Lainez. Uno se fue totalmente formado, en un equipo campeón, siendo referente, jugando un Mundial con apenas 21 años y cayó en el Ajax. Después, obviamente hay una actualidad, comenzó jugando, terminó no jugando tanto, pero el futbolista que se fue al Ajax fue un futbolista totalmente formado, preparado para afrontar la situación. En el caso de Diego, lo sé porque trabajé con su técnico, Rubí, en Barcelona, quien me dice que está muy bien, que va a dar el salto en cualquier momento, que está trabajando bárbaro, pero no nos olvidemos que Diego en un año y medio está terminando su formación en el Betis, se fue a Betis para terminar de formarse, tenemos suerte que Betis le dedica tiempo en su formación“, explicó el técnico.

Martino destacó la importancia de dar seguimiento a los jugadores jóvenes talentosos para que puedan destacar y mencionó el caso de César Villaluz, a quien le vio grandes cualidades pero nunca dio el brinco.

“Yo siempre me acuerdo, con Paraguay me tocó inaugurar la cancha del Tijuana contra una Selección Sub-23 de México, que no sé si es la que ganó la medalla, me impactó mucho, un chiquito que jugaba en Cruz Azul, (César) Villaluz, y algo tiene que haber pasado para que él no haya sido el fenómeno que podía haber sido por lo que se veía en esa Selección“, apuntó el seleccionador de México.