Imponen toque de queda en todo el condado de Los Ángeles. No se podrá salir a partir de las 6 pm

El condado de Los Ángeles anunció este domingo un toque de queda general que entrará en vigor a las seis de la tarde (6 pm) y durará 12 horas (hasta las 6 am del lunes) mientras sigue escalando la tensión en las calles ante la muerte del afroamericano George Floyd bajo custodia de la policía de Minneapolis.

La encargada del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, ha anunciado en Twitter una decisión que ya había adelantado el sheriff Alex Villanueva. “Es una herramienta útil para separar a las personas que tienen una razón legítima para estar en algún lugar y la multitud que protesta ilegalmente“, dijo este último a KTLA.

Los 10 millones de angelinos deberán quedarse en sus casas. Solo podrán salir quienes necesiten atención médica o quienes asistan a un trabajo esencial, añadió Hahn.

A countywide curfew will be in place in place, starting at 6 p.m. and lasting through 6 a.m. @CountyofLA residents should remain in their homes and only go out to seek medical care or go to an essential job.

