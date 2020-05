VIDEO: Causa indignación reacción violenta de policías durante protestas

Las protestas del sábado dejaron diversas escenas de violencia y fuego en al menos 30 ciudades del país, principalmente durante la noche, por la muerte de George Floyd.

Sin embargo hubo varios momentos en que agentes policiacos agredieron a manifestantes sin motivo aparente, desatando severas críticas a nivel nacional, incluyendo políticos.

Se espera que las manifestaciones continúen a nivel nacional, aunque líderes piden calma a los inconformes, quienes acusan violencia racial sistémica.

Conforme crecen versiones de infiltrados en las protestas, en Oregon se divulgó un video de sujetos destruyendo un comercio, mientras una de las organizadoras de la marcha les gritada detenerse.

La violencia en al menos 16 estados marcó la noche del sábado y la madrugada del domingo.

People breaking windows out of restaurants on 7th in Eugene. People who were leading chants later screaming at them to stop. pic.twitter.com/yGjexIjeUR

— Jordyn Brown (@thejordynbrown) May 30, 2020