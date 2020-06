Videos: Policías de Nueva York y Nueva Jersey se arrodillan junto a manifestantes contra el racismo

El gesto de los agentes llega en medio de protestas multitudinarias (algunas violentas) por la muerte bajo la custodia policial del afroestadounidense George Floyd

Agentes de la ciudad de Nueva York y de Camden (Nueva Jersey) se han arrodillado o alzado un puño al paso de las manifestaciones en contra del racismo, en un gesto de solidaridad hacia las protestas que ayude a recobrar la normalidad, lejos de la violencia de estas noches en múltiples ciudades de Estados Unidos con enfrentamientos entre ciudadanos y las fuerzas del orden.

Tras tres días de violentas protestas en varias ciudades de EE.UU. por la muerte con tintes racistas del afroamericano George Floyd a manos de un agente blanco en Minneapolis, oficiales de policía en el distrito neoyorquino de Queens y en Manhattan se arrodillaron junto a los manifestantes de este domingo, con una rodilla en el suelo.

Al menos tres oficiales se arrodillaron en la calle en la intersección de Jamaica Avenue y 165th Street alrededor del mediodía de hoy mientras los manifestantes los vitoreaban y les agradecían el gesto.

Los policías, con la cabeza gacha, se unieron para leer los nombres de hombres y mujeres negros que murieron a manos de la policía. Después se pudo ver a los manifestantes y a los oficiales dándose la mano y abrazándose.

Más tarde, este domingo por la noche, miles de manifestantes se reunieron en Foley Square, en el Bajo Manhattan, cantando a los agentes “NYPD, arrodíllate”. Después de algunos comentarios de la multitud, al menos cuatro policías se arrodillaron y se oyeron fuertes vítores.

Aleeia Abraham, presidenta del grupo comunitario BlaQue Resources Network, que ayudó a organizar la protesta de Queens, dijo al New York Post que el momento de la unidad allí fue “muy sorprendente”. “Ninguno de nosotros había visto algo así. En ese momento, entendieron por qué estábamos tan enojados”.

Los policías habían sido invitados a arrodillarse por el pastor de The Excelling Church, que también ayudó a organizar la protesta.

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, compartió en las redes sociales el video en el que se veía a varios agentes de Queens arrodillados y comentó: “Así es como comienza el cambio”.

This is how change begins. https://t.co/vu2CbK3jer — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 1, 2020

Este mismo gesto se pudo apreciar en la policía de Camdem, en Nueva Jersey, y en diferentes puntos de Nueva York, como en Times Square, también se pudo apreciar a agentes de policía negros alzar el puño izquierdo en señal de protesta y solidaridad con las manifestaciones antiracistas.

In Camden, NJ, protestors took to the streets to peacefully protest racial injustice. When police saw them marching, they did something. They decided to join them. #riots2020 #GeorgeFloyd #laprotest #LosAngelesriots #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/84eagEYFv5 — Beth Doane (@BethDoane) May 31, 2020