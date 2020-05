“Ya hemos tenido suficiente”: Michael Jordan explota y muestra su hartazgo hacia la violencia racial en EE.UU.

El asesinato de George Floyd a manos de un oficial de policía en Minneapolis el lunes pasado, ha causado la indignación de cientos de personas que han salido a las calles a manifestarse y ha vuelto a poner en la conversación el tema de la violencia racial en Estados Unidos.

Este domingo, la leyenda del basquetbol, Michael Jordan, publicó un comunicado de prensa en redes sociales en el que explota y muestra su hartazgo hacia la violencia racial en Estados Unidos.

“Estoy profundamente entristecido, realmente dolido y simplemente enojado. Veo y siento el dolor, la indignación y la frustración de todos. Estoy con los que están llamando al racismo y la violencia arraigados hacia las personas de color en nuestro país. Hemos tenido suficiente. No tengo las respuestas, pero nuestras voces colectivas muestran fuerza y la incapacidad de ser divididos por otros, debemos escucharnos, mostrar compasión y empatía y nunca dar la espalda a la brutalidad sin sentido. Necesitamos continuar con expresiones pacíficas contra la injusticia y exigir responsabilidad. Nuestra voz unificada necesita presionar a nuestros líderes para que cambien nuestras leyes, o de lo contrario necesitamos usar nuestro voto para crear un cambio sistémico. Todos debemos ser parte de la solución, y debemos trabajar juntos para garantizar la justicia para todos”, escribió Jordan.

